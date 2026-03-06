Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» посетит 23 станции в Иркутской области

С 10 по 21 марта состав посетит 12 станций, включая Большой Луг, Мегет, Усолье-Сибирское, Черемхово, Залари, Зиму и Куйтун. С 27 марта по 6 апреля поезд остановится еще на 11 станциях — среди них Слюдянка, Тулун, Нижнеудинск, Алзамай, Тайшет и Новочунка. Для приема нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Время работы — с 8 утра до 6 вечера.