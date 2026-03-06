Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» посетит 23 станции в Иркутской области

В марте и апреле 2026 года в Иркутской области будет работать консультативно-диагностический центр на колесах — поезд «Святой Пантелеймон». Он сделает остановки на 23 станциях. Это самое большое количество за все время работы поезда в регионе.
С 10 по 21 марта состав посетит 12 станций, включая Большой Луг, Мегет, Усолье-Сибирское, Черемхово, Залари, Зиму и Куйтун. С 27 марта по 6 апреля поезд остановится еще на 11 станциях — среди них Слюдянка, Тулун, Нижнеудинск, Алзамай, Тайшет и Новочунка. Для приема нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Время работы — с 8 утра до 6 вечера.
В составе поезда — вагоны с оборудованием для лучевой и функциональной диагностики, хирургический и лабораторный вагоны, регистратура и даже аптека. В бригаду входят терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, хирург, педиатр, гинеколог, стоматолог и другие специалисты. Есть все необходимое для рентгена, УЗИ, маммографии и лабораторных анализов.
В прошлый приезд в ноябре 2025 года медики приняли больше двух тысяч человек и провели около 3,7 тысячи исследований. Почти у 1,8 тысячи пациентов нашли заболевания, из них 175 диагнозов поставили впервые.