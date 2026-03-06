Имя известного детского писателя стало редким у омичей

В минувший четверг, 5 марта 2026 года, в реестре ЗАГС появился обновленный перечень популярных и редких имен в регионах страны, включая Омскую область. Так, среди не столь часто встречающихся имен для мальчиков назван Корней. Среди известных носителей можно вспомнить детского писателя Чуковского, творившего в первой половине XX столетия. Также в списке — Пазыл, Ильяс, Амре и Хамза.