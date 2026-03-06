Президент Туадера заявил, что Россия помогла подавить госпереворот в ЦАР

Поддержка российских инструкторов помогла предотвратить силовой захват власти в Центральноафриканской Республике. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
Туадера отметил, что именно содействие России в 2020 году позволило национальным силам обороны подавить мятеж «Коалиции патриотов за перемены». Он подчеркнул, что группировка стремилась дестабилизировать республику и сорвать выборы.
«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал президент ЦАР в интервью ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Туадеру. Глава РФ поздравил коллегу с победой на выборах. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торговой и гуманитарной сферах.