Президент Туадера заявил, что Россия помогла подавить госпереворот в ЦАР

Туадера отметил, что Россия помогла укрепить безопасность в ЦАР.

Источник: Комсомольская правда

Поддержка российских инструкторов помогла предотвратить силовой захват власти в Центральноафриканской Республике. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Туадера отметил, что именно содействие России в 2020 году позволило национальным силам обороны подавить мятеж «Коалиции патриотов за перемены». Он подчеркнул, что группировка стремилась дестабилизировать республику и сорвать выборы.

«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал президент ЦАР в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Туадеру. Глава РФ поздравил коллегу с победой на выборах. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торговой и гуманитарной сферах.