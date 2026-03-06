На острове Фуругельма в Приморье за птицами и браконьерами следит ИИ

Технологии работают не только на науку, но и на охрану. В прошлом году в заповеднике благодаря усилению контроля уже снизилась браконьерская активность, у нарушителей изымают лодки, а уголовные дела доходят до суда. Директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк подчеркивает: новые камеры стали частью большого защитного контура, куда входят радары, скоростные катера и постоянный мониторинг акватории. Теперь под надежной охраной не только уникальные птицы, но и вся природа залива Петра Великого, самой богатой по разнообразию жизни акватории России. Кстати, недавно на острове обнаружили новые виды птиц, редкого водяного оленя и даже старинный американский якорь, который теперь могут увидеть и туристы.