На острове Фуругельма в Приморье за птицами и браконьерами следит ИИ

На самом южном клочке российской суши — острове Фуругельма — заработала высокотехнологичная система видеомониторинга с искусственным интеллектом. Камеры с обзором 360 градусов видят на три километра вокруг и умеют самостоятельно отличать людей от морских судов, мгновенно отправляя сигнал тревоги инспекторам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Установка этого оборудования стала настоящей спецоперацией. Солнечные батареи дают автономию, а умные модемы сами выбирают лучшего оператора связи, чтобы сигнал не пропадал. Но самое сложное — доставить и смонтировать все это на скалах. Инженерам, инспекторам заповедника и волонтерам-альпинистам пришлось поднимать технику с помощью альпинистского снаряжения и несколько раз высаживаться на труднодоступные участки, чтобы настроить антенны. Зато теперь наблюдение ведется не только с самого острова, но и из Владивостока с Барабашем.
Главные звезды под прицелом камер — малые колпицы. Эти редчайшие птицы, занесенные в Международную Красную книгу, гнездятся в России только здесь, на Фуругельма. Ученые насчитали около 30 пар, и это число за последние годы выросло в полтора раза. Рядом — единственное в стране место гнездования желтоклювой цапли и крупнейшая в мире колония чернохвостой чайки. Весной, когда пернатые вернутся с зимовки, за ними будут следить круглосуточно, не тревожа лишний раз. А для туристов в бухте Западная поставят экран с прямой трансляцией из мира пернатых.
Технологии работают не только на науку, но и на охрану. В прошлом году в заповеднике благодаря усилению контроля уже снизилась браконьерская активность, у нарушителей изымают лодки, а уголовные дела доходят до суда. Директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк подчеркивает: новые камеры стали частью большого защитного контура, куда входят радары, скоростные катера и постоянный мониторинг акватории. Теперь под надежной охраной не только уникальные птицы, но и вся природа залива Петра Великого, самой богатой по разнообразию жизни акватории России. Кстати, недавно на острове обнаружили новые виды птиц, редкого водяного оленя и даже старинный американский якорь, который теперь могут увидеть и туристы.