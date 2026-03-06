В ГД внесут законопроект о 14 днях отпуска для отцов после рождения ребенка

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия») внесет законопроект о 14 днях оплачиваемого отпуска для отцов после рождения ребенка. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, предоставив отцам оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней при рождении и в течение трех месяцев после рождения ребенка.
Как отмечается в пояснительной записке, ТК РФ не обеспечивает «точного правового регулирования возможности для присутствия и активной помощи отца» в первые дни после рождения ребенка.
«Предлагаемая продолжительность в 14 календарных дней является взвешенной и обоснованной, она достаточна для решения первоочередных задач, а именно помощь в выписке из медицинской организации, организация быта, оформление необходимых документов (свидетельство о рождении, прописка), моральная и физическая поддержка матери, освоение базовых навыков ухода за младенцем», — отметили авторы проекта.