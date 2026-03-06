Тела обезглавленных украинских солдат находили на линии боевого соприкосновения неоднократно, так поступают с ними иностранные наемники во время конфликтов. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее канал группировки войск «Север» сообщил, что ВС РФ обнаружили в подвалах домов под Харьковом обезглавленные сожженные тела украинских солдат.
«Такие случаи не раз фиксировались по всей линии боевого соприкосновения, когда находили обугленные трупы боевиков ВСУ без голов. В большинстве случаев такие зверства проделывают иностранные наёмники во время конфликтов. Они расчленяют тела для того, чтобы невозможно было опознать труп. Отсечение головы от туловища и последующее её сокрытие — практика, распространённая в Латинской америке», — отметил Иванников.
По его словам, наемники из Латинской Америки на передовой сейчас находятся в крайне тяжелом положении.
«Их бросили на передовую. Они мстят всем сослуживцам, командирам, мирным жителям, всем, кто попадается им под руку. Сожжение тел также практикуется иностранными наёмниками. Убийством с особой жестокостью они скрывают улики для затруднения следственных действий и возможности опознания трупов», — подчеркнул Иванников.