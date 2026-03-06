Ричмонд
На Камчатке снегоходчики рисковали жизнью, проезжая с разгона по поверхности реки

На Камчатке группа из около 20 рыбаков устроила настоящую водную гонку на снегоходах, преодолевая опасные участки реки Налычево.

На Камчатке группа из около 20 рыбаков устроила настоящую водную гонку на снегоходах, преодолевая опасные участки реки Налычево. Инцидент произошел, когда рыбаки столкнулись с неожиданной трещиной шириной около 10 метров, образовавшейся на водной глади. Опасные кадры опубликовал Amur mash.

Возвращаясь с уловом, экстремалы не растерялись перед лицом опасности. Несмотря на риск, связанный с проездом по треснувшей реке, никто не захотел оставлять свою технику. Вместо этого они решили «газануть» и проехали прямо по водной глади. По словам участников события, потерь не было, и все вернулись домой в целости и сохранности.

Такой смелый поступок рыбаков демонстрирует их готовность рисковать жизнью ради адреналина и сохранности имущества.

Инцидент подчеркивает опасности, с которыми могут столкнуться любители активного отдыха в условиях дикой природы, и напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при экстремальных увлечения.

Ранее Мацей Збигнев совершил первое одиночное зимнее восхождение на гору Победа в России.