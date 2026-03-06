На Камчатке снегоходчики рисковали жизнью, проезжая с разгона по поверхности реки

Возвращаясь с уловом, экстремалы не растерялись перед лицом опасности. Несмотря на риск, связанный с проездом по треснувшей реке, никто не захотел оставлять свою технику. Вместо этого они решили «газануть» и проехали прямо по водной глади. По словам участников события, потерь не было, и все вернулись домой в целости и сохранности.