На Камчатке снегоходчики рисковали жизнью, проезжая с разгона по поверхности реки

На Камчатке группа из около 20 рыбаков устроила настоящую водную гонку на снегоходах, преодолевая опасные участки реки Налычево. Инцидент произошел, когда рыбаки столкнулись с неожиданной трещиной шириной около 10 метров, образовавшейся на водной глади. Опасные кадры опубликовал Amur mash.
Возвращаясь с уловом, экстремалы не растерялись перед лицом опасности. Несмотря на риск, связанный с проездом по треснувшей реке, никто не захотел оставлять свою технику. Вместо этого они решили «газануть» и проехали прямо по водной глади. По словам участников события, потерь не было, и все вернулись домой в целости и сохранности.
Такой смелый поступок рыбаков демонстрирует их готовность рисковать жизнью ради адреналина и сохранности имущества.
Инцидент подчеркивает опасности, с которыми могут столкнуться любители активного отдыха в условиях дикой природы, и напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при экстремальных увлечения.
Ранее Мацей Збигнев совершил первое одиночное зимнее восхождение на гору Победа в России.