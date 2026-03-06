Власти США обвинили россиянина в отмывании 1,2 миллиона долларов

По версии следствия, уроженец Тюмени летом 2025 года зарегистрировал компанию Verisola, заявленной сферой деятельности которой было медицинское оборудование. На имя этой фирмы он открыл несколько банковских счетов. Прокуратура утверждает, что через них проводились незаконные операции: компания подавала ложные декларации о поставках медоборудования структурам, связанным с государственной страховой программой Medicare. В общей сложности на счета Verisola поступило около 1,7 миллиона долларов, из которых как минимум 1,2 миллиона были переведены за границу.