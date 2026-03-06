Омичам рассказали, кому нельзя дарить лилии и мимозу на 8 Марта

Аллерголог министерства здравоохранения Омской области Елена Надей объяснила, как выбрать безопасный букет к 8 Марта и избежать поллиноза.
Аллергическая реакция на пыльцу может проявиться чиханием, слезотечением, сыпью, затруднением дыхания и даже анафилактическим шоком.
По словам эксперта, развитие реакции зависит от вида цветка, размера и состава пыльцы, а также индивидуальной чувствительности. В зоне риска не только аллергики, но и люди с повышенной чувствительностью к запахам, дети до 14 лет и беременные женщины.
Чтобы избежать проблем, врач советует выбирать розы, орхидеи, герберы, хризантемы или анемоны. А вот от гиацинтов, лилий, нарциссов, жасмина и мимозы лучше отказаться — у них слишком сильный запах.
Если аллергику все же подарили цветы, важно правильно их разместить: не ставить в спальне, детской или на рабочем столе, держать подальше от батарей и кондиционеров, следить за свежестью воды. Комната должна хорошо проветриваться.
