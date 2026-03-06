В мэрии Новосибирска рассказали, какую поддержку получают горожане, потерявшие жильё из-за ЧС

В мэрии Новосибирска пояснили, какую помощь могут получить жители, пострадавшие от пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий.
Пострадавшим доступен государственный жилищный сертификат. Его площадь определяется количеством членов семьи: для одного человека — 33 квадратных метра, для двоих — 42 квадратных метра, а для трёх и более — по 18 квадратных метров на каждого.
Предусмотрены и федеральные выплаты. Единовременная помощь составляет 15 675 рублей на одного человека. За утрату имущества можно получить до 78 375 рублей при частичной утрате и до 156 750 рублей при полной утрате. За вред здоровью компенсации варьируются от 313 500 до 627 000 рублей, а семьям погибших выплачивается по 1 567 500 рублей на каждого.
На муниципальном уровне владельцы частных домов, пострадавших от пожаров или других чрезвычайных ситуаций, могут рассчитывать на выплату до 120 тысяч рублей для восстановления жилья. Также предусмотрена помощь на приобретение предметов первой необходимости.
Жилые помещения по договору социального найма предоставляются только тем, кто официально признан нуждающимся.
Ранее мы рассказывали, что к 8 марта в Новосибирскую область придет потепление до +1.
Татьяна Картавых