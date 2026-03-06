В мэрии Новосибирска рассказали, какую поддержку получают горожане, потерявшие жильё из-за ЧС

Предусмотрены и федеральные выплаты. Единовременная помощь составляет 15 675 рублей на одного человека. За утрату имущества можно получить до 78 375 рублей при частичной утрате и до 156 750 рублей при полной утрате. За вред здоровью компенсации варьируются от 313 500 до 627 000 рублей, а семьям погибших выплачивается по 1 567 500 рублей на каждого.