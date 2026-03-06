Давление Соединённых Штатов на Российскую Федерацию в энергетической сфере не принесло результатов, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что это давление получило обратный эффект.
«Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, он отметил, что страны, которые развивали энергетическое сотрудничество с Российской Федерацией, сделали стратегически правильный выбор. По его словам, эти страны смогут легче преодолеть «энергетические потрясения и будут лучше подготовлены к будущему».
Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент изучает включение в переговоры с вице-премьером Госсовета Китайской Народной Республики Хэ Лифэном вопроса о «возможности сокращения КНР закупок российской нефти».
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Ранее Дмитриев заявил, что экономический кризис ЕС начался с отказа от газа РФ.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.