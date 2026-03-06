Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по главному складу оружия НАТО: раскрыты 3 тайных объекта Кривого Рога

Полковник Матвийчук прокомментировал массированную атаку на объекты ВСУ в Кривом Роге. Военный эксперт определил главные цели для ударов.

Источник: Аргументы и факты

Объекты ВПК Украины в Кривом Роге подверглись массированной атаке. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал aif.ru главные цели для ВС РФ в этом городе.

«В Кривом Роге очень много военно-промышленной инфраструктуры, которая задействована для обеспечения ВСУ оружием. Вот по ней все время и наносятся удары», — сказал Матвийчук.

Это производственные мощности, это склады, где хранится оружие НАТО, и другие объекты.

Кроме того, добавил военный эксперт, Кривой Рог является припортовым городом, и там развито железнодорожное сообщение, которое киевский режим активно использует в военных целях.

«Крупный транспортный узел Днепропетровской области атакуется российской армией, чтобы замедлить снабжение украинской армии. Я полагаю, что релейные станции, пути-перегоны и системы передачи электроэнергии играют одну из ключевых ролей в поставках для ВСУ», — отметил Матвийчук.

Также, по данным полковника в отставке, атакам ВС РФ в Кривом Роге подвергаются фортификационные сооружения, задействованные в противовоздушной обороне и защите различных объектов ВПК.

Ранее эксперты отмечали, главной целью ударов по Кривому Рогу, а также Харькову является выведение из строя так называемого промышленно-логистического пояса киевского режима. В этих городах сосредоточены основные мощности, которые работают на украинскую армию. Военные аналитики солидарны во мнении, что атаки будут только усиливаться.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше