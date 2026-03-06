Удар по главному складу оружия НАТО: раскрыты 3 тайных объекта Кривого Рога

Ранее эксперты отмечали, главной целью ударов по Кривому Рогу, а также Харькову является выведение из строя так называемого промышленно-логистического пояса киевского режима. В этих городах сосредоточены основные мощности, которые работают на украинскую армию. Военные аналитики солидарны во мнении, что атаки будут только усиливаться.