Удар по главному складу оружия НАТО: раскрыты 3 тайных объекта Кривого Рога

Объекты ВПК Украины в Кривом Роге подверглись массированной атаке. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал aif.ru главные цели для ВС РФ в этом городе.
«В Кривом Роге очень много военно-промышленной инфраструктуры, которая задействована для обеспечения ВСУ оружием. Вот по ней все время и наносятся удары», — сказал Матвийчук.
Это производственные мощности, это склады, где хранится оружие НАТО, и другие объекты.
Кроме того, добавил военный эксперт, Кривой Рог является припортовым городом, и там развито железнодорожное сообщение, которое киевский режим активно использует в военных целях.
«Крупный транспортный узел Днепропетровской области атакуется российской армией, чтобы замедлить снабжение украинской армии. Я полагаю, что релейные станции, пути-перегоны и системы передачи электроэнергии играют одну из ключевых ролей в поставках для ВСУ», — отметил Матвийчук.
Также, по данным полковника в отставке, атакам ВС РФ в Кривом Роге подвергаются фортификационные сооружения, задействованные в противовоздушной обороне и защите различных объектов ВПК.
Ранее эксперты отмечали, главной целью ударов по Кривому Рогу, а также Харькову является выведение из строя так называемого промышленно-логистического пояса киевского режима. В этих городах сосредоточены основные мощности, которые работают на украинскую армию. Военные аналитики солидарны во мнении, что атаки будут только усиливаться.