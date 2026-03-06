По данным издания, обострение конфликта на Ближнем Востоке вынудило США и государства Персидского залива активно задействовать системы противовоздушной обороны. Для отражения угрозы было использовано большое количество зенитных ракет, что быстро сказалось на существующих запасах.
Особенно значительные расходы, как утверждают источники, пришлись на первые дни боевых действий. Только страны Персидского залива за это время могли израсходовать около 800 ракет для комплексов Patriot. Существенные объёмы боеприпасов, по данным публикации, также были задействованы Соединёнными Штатами и Израилем.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ракеты Ирана прорывают современные системы ПВО Соединённых Штатов. Он отметил, что западные средства массовой информации специально вводят население стран Запада в заблуждение о ситуации в Иране.