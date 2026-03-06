Handelsblatt: на Ближнем Востоке исчерпаны запасы ракет для ЗРК Patriot

Особенно значительные расходы, как утверждают источники, пришлись на первые дни боевых действий. Только страны Персидского залива за это время могли израсходовать около 800 ракет для комплексов Patriot. Существенные объёмы боеприпасов, по данным публикации, также были задействованы Соединёнными Штатами и Израилем.