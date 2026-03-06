СК выяснил обстоятельства убийства медсестры в больнице Рефтинского

«Около 15.00 часов мужчина прошёл в больницу, после чего поднялся на второй этаж, где пока не осуществляется приём пациентов ввиду недавно проведённых ремонтных работ. Подозреваемый, имея при себе колюще-режущий предмет, прошёл к комнате медицинских сестёр, где в этот момент находилась потерпевшая и ещё одна сотрудница. Мужчина взломал закрытую дверь в данное помещение и сразу стал предъявлять претензии своей бывшей супруге», — говорится в сообщении.