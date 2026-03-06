Памятник писателю Солженицыну уберут с Корабельной набережной Владивостока

Администрация Владивостока решила перенести памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной в сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова. Там его установят рядом с памятным знаком жертвам политических репрессий. По данным Новостей VL, город заключил контракт на перевозку монумента стоимостью 201 тысяча рублей. Работы намерены завершить до 2 июля.