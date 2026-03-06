Памятник писателю Солженицыну уберут с Корабельной набережной Владивостока

Администрация Владивостока решила перенести памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной в сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова. Там его установят рядом с памятным знаком жертвам политических репрессий. По данным Новостей VL, город заключил контракт на перевозку монумента стоимостью 201 тысяча рублей. Работы намерены завершить до 2 июля.
Бронзовую фигуру писателя на трапециевидном постаменте поставили на Корабельной набережной в 2015 году. Автором скульптуры стал Пётр Чегодаев. На открытие памятника приезжал сын Солженицына Ермолай, участие в церемонии принимал тогдашний мэр Владивостока Игорь Пушкарёв.
С первых дней после установки памятник оказался в центре споров: горожане не раз обсуждали, уместно ли ставить фигуру писателя напротив мемориала «Боевая слава ТОФ», а сам монумент несколько раз пытались осквернить.
В сквере Веры и Надежды с 2014 года стоит памятный знак «Каменная свеча» в честь жертв политических репрессий. Это небольшое общественное пространство находится в стороне от туристических маршрутов и не просматривается с проезжей части.