Памятник писателю Солженицыну уберут с Корабельной набережной Владивостока

Решение о переносе монумента в сквер Веры и Надежды приняла мэрия.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Владивостока решила перенести памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной в сквер Веры и Надежды на улице Овчинникова. Там его установят рядом с памятным знаком жертвам политических репрессий. По данным Новостей VL, город заключил контракт на перевозку монумента стоимостью 201 тысяча рублей. Работы намерены завершить до 2 июля.

Бронзовую фигуру писателя на трапециевидном постаменте поставили на Корабельной набережной в 2015 году. Автором скульптуры стал Пётр Чегодаев. На открытие памятника приезжал сын Солженицына Ермолай, участие в церемонии принимал тогдашний мэр Владивостока Игорь Пушкарёв.

С первых дней после установки памятник оказался в центре споров: горожане не раз обсуждали, уместно ли ставить фигуру писателя напротив мемориала «Боевая слава ТОФ», а сам монумент несколько раз пытались осквернить.

В сквере Веры и Надежды с 2014 года стоит памятный знак «Каменная свеча» в честь жертв политических репрессий. Это небольшое общественное пространство находится в стороне от туристических маршрутов и не просматривается с проезжей части.