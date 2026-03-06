Новосибирцы стали активнее бронировать отдых внутри страны

Россияне резко увеличили спрос на весенний отдых внутри страны. За первые выходные марта число бронирований жилья выросло на 56% по сравнению с предыдущими днями, сообщили в «Яндекс Путешествиях». Год назад этот показатель составлял 35%.Лидерами роста стали Тверская область (+74%), Москва и Подмосковье (+69%) и Новосибирская область (+68%).