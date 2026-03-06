Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы стали активнее бронировать отдых внутри страны

В топ-5 направлений вошли столичный регион (23% бронирований), Краснодарский край (16%), Петербург и Ленобласть (14%).

Источник: Freepik

Россияне резко увеличили спрос на весенний отдых внутри страны. За первые выходные марта число бронирований жилья выросло на 56% по сравнению с предыдущими днями, сообщили в «Яндекс Путешествиях». Год назад этот показатель составлял 35%.Лидерами роста стали Тверская область (+74%), Москва и Подмосковье (+69%) и Новосибирская область (+68%).

В топ-5 направлений вошли столичный регион (23% бронирований), Краснодарский край (16%), Петербург и Ленобласть (14%), Татарстан (4%) и Калининградская область (3%).Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске проиндексировали выплаты по декретным отпускам и больничным.