Почему 6 марта нельзя пить алкоголь: тайны дня Тимофея-весновея и его погодные приметы

6 марта в православной традиции вспоминают преподобного Тимофея Олимпийского — пустынника, который долгие годы жил в уединении и, по преданию, получил от Бога способность исцелять болезни и изгонять нечистую силу. Но в народной культуре этот день давно обрёл другое имя — Тимофей-весновей, потому что именно в это время, как верили наши предки, в воздухе появляется первое тёплое дыхание весны.