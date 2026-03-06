Вечером 3 марта 2026 года в Средиземное море российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке безэкипажных катеров (БЭКов) ВСУ. Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты.
Инцидент с судном, направлявшимся из Мурманска в египетский порт Порт-Саид, вызвал немедленную реакцию со стороны властей РФ.
Этот акт рассматривается как прямая угроза морской безопасности и свободе судоходства.
Атака с помощью покровителей Киева.
Минтранс РФ 4 марта подтвердил факт нападения, уточнив, что атака была осуществлена с побережья Ливии.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя произошедшее, подчеркнул, что подобные действия не могли быть осуществлены без поддержки. «Благодаря своим западным покровителям бандеровцы чувствуют себя там очень вольготно», — заявил он aif.ru.
Во избежание подобных инцидентов российские суда необходимо сопровождать в Средиземном море, добавил Дандыкин.
Дипломатический ответ.
Благодаря оперативным действиям мальтийских и российских спасательных служб, трагических последствий нападения на газовоз удалось избежать. Весь экипаж, состоящий из 30 граждан России, был спасен. Двое моряков, получивших ожоги, незамедлительно были доставлены в больницу города Бенгази для оказания необходимой медицинской помощи.
Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал атаку на газовоз как теракт, тем самым обозначив её как преступление против государства и его граждан. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, заявило о сохранении за Москвой возможности применения мер политического и дипломатического характера.
Дандыкин добавил, что с пиратством нужно бороться самыми жесткими методами.
«Наш президент вчера высказался, что это пиратство, теракт. А с пиратством нужно бороться самыми жесткими методами. На рее их вешать, конечно, не надо, но бить основательно, в том числе выяснять, откуда это все идет и где эти атаки готовят», — отметил он.
Разбить «родовое гнездо» БЭКов.
Ответ должен носить не только дипломатический, но и военный характер, убежден капитан первого ранга запаса.
«Конечно, прежде всего, необходимо усилить удары по структуре в Чёрном море, где у ВСУ осиное гнездо с БЭКами и где они наверняка уже готовятся к весенней кампании. Нужно бить по ним с применением самых серьезных средств поражения», — отметил Дандыкин.
Эксперт неоднократно отмечал, что украинские БЭКи могут хранить и запускать с территории Одессы, Черноморска (он же Ильичевск) и Николаева.
Дандыкин добавил, что удары необходимо наносить также по центрам принятия решений и структурам, которые готовят дроноводов.
«Они уже себя проявляют… Зеленский предлагает их помощь в конфликте против Ирана… Не всех еще перебили», — подчеркнул Дандыкин, указывая на необходимость решительных действий для пресечения подобных атак в будущем.