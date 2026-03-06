Опасная рыба на прилавках: в Приморье в филе нерки нашли кишечную палочку

«Продукция была исследована на соответствие по 24 показателям качества и безопасности. В результате лабораторных испытаний в филе нерки обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсеменённости (КМАФАнМ) в 20 раз. Это означает, что в продукции развиваются микроорганизмы, способные привести к ее порче. Это является нарушением требований технических регламентов “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности рыбы и рыбной продукции” и технических условий», — говорится в сообщении.