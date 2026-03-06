Опасная рыба на прилавках: в Приморье в филе нерки нашли кишечную палочку

Специалисты приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» при исследовании партии филе мороженой нерки общим весом свыше 278 кг установили несоответствие микробиологическим требованиям. Проба отобрана инспектором Россельхознадзора на производственной площадке, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Продукция была исследована на соответствие по 24 показателям качества и безопасности. В результате лабораторных испытаний в филе нерки обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсеменённости (КМАФАнМ) в 20 раз. Это означает, что в продукции развиваются микроорганизмы, способные привести к ее порче. Это является нарушением требований технических регламентов “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности рыбы и рыбной продукции” и технических условий», — говорится в сообщении.
По заключению специалистов, такие микроорганизмы свидетельствуют о нарушении санитарных норм на производстве и могут вызвать пищевые отравления. Безопасное употребление возможно только после тщательной термической обработки.
Отмечается, что это первый случай выявления подобных нарушений в рыбной продукции в Приморье с начала 2026 года.
Напомним, более 72 тонн импортного филе пангасиуса из Вьетнама не попали на прилавки магазинов Приморья. Специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили нарушения при ветеринарно-санитарном контроле трёх партий продукции.