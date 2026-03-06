Ричмонд
Новосибирский зоопарк с наступлением весны продлил режим работы

Посетителям напоминают: кассы прекращают работать за час до закрытия.

Источник: Комсомольская правда

С 5 марта в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило перешли на весенний график работы. Для посетителей продлили время пребывания. Об этом сообщили в Telegram-канале зоопарка.

Теперь в будние дни зоопарк работает с 09:00 до 19:00, а в выходные и праздники — с 9:00 до 20:00 часов.

— С приходом весны природа пробуждается, дни становятся светлее и длиннее! Мы хотим, чтобы у вас было больше времени для приятных прогулок, — говорится в сообщении зоопарка.

Жителям и гостям области напоминают: кассы прекращают работу за час до закрытия зоопарка, павильоны — за 15 минут. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.