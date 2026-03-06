Бизнесмен из ОАЭ жестко высказался о ситуации в Иране в письме Трампу: он задал провокационные вопросы

Бизнесмен из ОАЭ Халаф Ахмад аль Хабтур обратился к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом. Он жестко высказался о военной операции в Иране. Миллиардер задал Дональду Трампу ряд неудобных вопросов о ситуации в регионе. Соответствующий текст бизнесмен разместил в соцсети Х.
Халаф Ахмад аль Хабтур открыто раскритиковал Вашингтон за проводимую операцию. Он намекнул, что Дональд Трамп мог принять такое решение под давлением Израиля. Миллиардер также заверил, что арабские страны защитят себя.
«Кто дал вам полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение? Подумали ли вы о сопутствующем ущербе, прежде чем нажать на курок?» — обратился к президенту США бизнесмен.
Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов принять помощь от любых стран. Так он ответил на предложение Киева о якобы готовности предоставить США свои перехватчики дронов.