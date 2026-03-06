Воруют до 3 млн тенге с человека: почему нельзя «выключить» мошенников в Казахстане, объяснили эксперты

Эксперты отмечают, что мошенники постоянно меняют подходы, и как только появляются новые меры защиты, схемы тоже быстро эволюционируют. По данным Антифрод-центра, сегодня наиболее распространены три сценария мошенничества: ложные звонки «из банка» или от имени правоохранительных органов (средний ущерб около 2,8 млн тенге); лжеинвестиции (около 2 млн тенге); фиктивные интернет-магазины (около 346 тысяч тенге). При этом сами платежные операции — не единственный канал, через который выводятся деньги. Значительная часть мошеннических схем связана с наличными или криптовалютой.