Воруют до 3 млн тенге с человека: почему нельзя «выключить» мошенников в Казахстане, объяснили эксперты

Мошенничество является одной из основных финансовых угроз. И хотя банки и платежные системы создают технологии защиты, уязвимым местом остаются сами казахстанцы. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

За последние годы Казахстан стал одной из стран, где цифровые платежи развиваются особенно быстро. Переводы в приложениях, онлайн-покупки, платежные сервисы — все это стало привычными инструментами. Однако вместе с удобством появились и новые риски: ежедневно тысячи казахстанцев сталкиваются с рисками мошенничества.

Хотя банки, платежные сервисы и государство постоянно усиливают защиту, внедряя антифрод-системы, новые проверки и технологии, мошенничество все равно остается массовой проблемой. При этом «слабым местом» в борьбе с мошенниками оказались сами казахстанцы. Об этом редакции NUR.KZ рассказали эксперты в трех сферах: кибербезопасности, платежной инфраструктуре и комплаенсе.

Эксперты отмечают, что мошенники постоянно меняют подходы, и как только появляются новые меры защиты, схемы тоже быстро эволюционируют. По данным Антифрод-центра, сегодня наиболее распространены три сценария мошенничества: ложные звонки «из банка» или от имени правоохранительных органов (средний ущерб около 2,8 млн тенге); лжеинвестиции (около 2 млн тенге); фиктивные интернет-магазины (около 346 тысяч тенге). При этом сами платежные операции — не единственный канал, через который выводятся деньги. Значительная часть мошеннических схем связана с наличными или криптовалютой.

Начальник управления Open Banking Национальной платежной корпорации Айнура Измайлова отмечает, что основой борьбы с мошенничеством становятся системы машинного обучения. Адаптивные модели машинного обучения анализируют поведение клиента и транзакции, быстрее реагируют на новые схемы и снижают количество ложных срабатываний. Однако даже новые системы не способны просто «отключить» мошенников.

Президент Центра анализа и расследования кибератак TSARKA Олжас Сатиев подчеркивает, что антифрод — это постоянно развивающаяся система. Только сочетание технологий и нескольких инструментов позволяет реагировать на новые схемы мошенников. Но и они не могут обеспечить полную защиту.

Олжас Сатиев отмечает, что проблема с рисками заключается не только в технологиях, но и в самих пользователях. Мошенники адаптируются быстро, а обычный человек не всегда понимает, какие риски стоят за онлайн-платежами и переводами. Большинство мошеннических схем строится на социальной инженерии и психологическом воздействии на человека.

Комплаенс-директор Wooppay и заместитель председателя Ассоциации платежных организаций Казахстана Юлия Салехова сообщает, что люди чаще всего теряют деньги из-за эмоций. Доверие к ссылкам, сообщениям, розыгрышам и страх перед «сотрудниками полиции» приводят к тому, что человек действует быстро и не успевает все перепроверить.

Даже опытные пользователи попадаются на обман из-за уверенности, что с ними такого никогда не случится. Мошенники выбирают моменты, когда люди особенно уязвимы — стресс, усталость или сильные эмоции. В таких условиях даже осторожный человек может совершить ошибку.

Эксперты отмечают: полностью исключить риск мошенничества невозможно, но есть базовые правила, которые снижают вероятность потери денег. Не сообщать одноразовые коды, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, перепроверять просьбы о переводе денег, не передавать данные карты и звонить в банк или полицию только по официальным номерам.

Современная борьба с мошенничеством — это совместная работа банков, платежных организаций, государства и пользователей. Новые технологии защиты снижают риски, но окончательная безопасность зависит от внимательности казахстанцев.