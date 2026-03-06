Воруют до 3 млн тенге с человека: почему нельзя «выключить» мошенников в Казахстане, объяснили эксперты

За последние годы Казахстан стал одной из стран, где цифровые платежи развиваются особенно быстро. Переводы в приложениях, онлайн-покупки, платежные сервисы — все это стало привычными инструментами. Однако вместе с удобством появились и новые риски: ежедневно тысячи казахстанцев сталкиваются с рисками мошенничества.
Хотя банки, платежные сервисы и государство постоянно усиливают защиту, внедряя антифрод-системы, новые проверки и технологии, мошенничество все равно остается массовой проблемой. При этом «слабым местом» в борьбе с мошенниками оказались сами казахстанцы. Об этом редакции NUR.KZ рассказали эксперты в трех сферах: кибербезопасности, платежной инфраструктуре и комплаенсе.
Эксперты отмечают, что мошенники постоянно меняют подходы, и как только появляются новые меры защиты, схемы тоже быстро эволюционируют. По данным Антифрод-центра, сегодня наиболее распространены три сценария мошенничества: ложные звонки «из банка» или от имени правоохранительных органов (средний ущерб около 2,8 млн тенге); лжеинвестиции (около 2 млн тенге); фиктивные интернет-магазины (около 346 тысяч тенге). При этом сами платежные операции — не единственный канал, через который выводятся деньги. Значительная часть мошеннических схем связана с наличными или криптовалютой.
Начальник управления Open Banking Национальной платежной корпорации Айнура Измайлова отмечает, что основой борьбы с мошенничеством становятся системы машинного обучения. Адаптивные модели машинного обучения анализируют поведение клиента и транзакции, быстрее реагируют на новые схемы и снижают количество ложных срабатываний. Однако даже новые системы не способны просто «отключить» мошенников.
Президент Центра анализа и расследования кибератак TSARKA Олжас Сатиев подчеркивает, что антифрод — это постоянно развивающаяся система. Только сочетание технологий и нескольких инструментов позволяет реагировать на новые схемы мошенников. Но и они не могут обеспечить полную защиту.
Олжас Сатиев отмечает, что проблема с рисками заключается не только в технологиях, но и в самих пользователях. Мошенники адаптируются быстро, а обычный человек не всегда понимает, какие риски стоят за онлайн-платежами и переводами. Большинство мошеннических схем строится на социальной инженерии и психологическом воздействии на человека.
Комплаенс-директор Wooppay и заместитель председателя Ассоциации платежных организаций Казахстана Юлия Салехова сообщает, что люди чаще всего теряют деньги из-за эмоций. Доверие к ссылкам, сообщениям, розыгрышам и страх перед «сотрудниками полиции» приводят к тому, что человек действует быстро и не успевает все перепроверить.
Даже опытные пользователи попадаются на обман из-за уверенности, что с ними такого никогда не случится. Мошенники выбирают моменты, когда люди особенно уязвимы — стресс, усталость или сильные эмоции. В таких условиях даже осторожный человек может совершить ошибку.
Эксперты отмечают: полностью исключить риск мошенничества невозможно, но есть базовые правила, которые снижают вероятность потери денег. Не сообщать одноразовые коды, не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, перепроверять просьбы о переводе денег, не передавать данные карты и звонить в банк или полицию только по официальным номерам.
Современная борьба с мошенничеством — это совместная работа банков, платежных организаций, государства и пользователей. Новые технологии защиты снижают риски, но окончательная безопасность зависит от внимательности казахстанцев.