Звезды Свердловского рок-клуба выступят на премьере спектакля по песням «Каталога»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Звезды Свердловского рок-клуба выступят на премьере спектакля «Я наконец-то всем доволен», посвященного группе «Каталог» и приуроченного к Году уральского рока. Премьера спектакля назначена на 30 апреля и 1 мая, сообщил ТАСС режиссер-постановщик Свердловского театра драмы Алексей Бадаев.
«В премьере примут участие Сергей Бобунец из группы “Смысловые галлюцинации” и Владимир Шахрин с Владимиром Бегуновым из “Чайфа”. Музыканты выступят в разные дни премьерных показов в конце спектакля и исполнят песни “Каталога”. По-моему, это прекрасная дань памяти Александру Сычеву и напоминание о том, что свердловский рок — это наше достояние», — сказал он.
Бадаев добавил, что главный герой пьесы — собирательный образ: в спектакле даже не будет фигурировать фамилия лидера группы «Каталог» Александра Сычева, хотя за основу пьесы взяты его песни и биография. Персонаж пройдет путь взросления с 17 до 35 лет: от становления и славы к разочарованию и смерти. Режиссер определил жанр постановки как мокьюментари.
Идея спектакля, по словам Бадаева, появилась у продюсера Олега Гененфельд два года назад. Автором пьесы стал драматург Константин Попов. Главную роль в постановке исполнит актер и музыкант Николай Ротов. В честь Года уральского рока премьерные показы пройдут на большой сцене Свердловского драматического театра, далее спектакль будет показываться в малом зале.
В спектакле прозвучат три песни группы «Каталог», а также несколько произведений других артистов. Изначально, по замыслу драматурга, музыки в постановке должно было быть больше, а сама она носить название «Куда пропали звезды?». Однако в конечном итоге в качестве заглавной песни выбрали более «пронзительную» «Я наконец-то всем доволен». Аранжировки песен будут приближены к оригинальным, партии исполнят актеры театра.
Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его состав вошли около пятидесяти групп, многие из которых к тому времени уже были известны за пределами Свердловской области. В объединение входили такие группы, как «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации». Свердловский рок-клуб прекратил существование в 1991 году.