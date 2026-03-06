Звезды Свердловского рок-клуба выступят на премьере спектакля по песням «Каталога»

В спектакле прозвучат три песни группы «Каталог», а также несколько произведений других артистов. Изначально, по замыслу драматурга, музыки в постановке должно было быть больше, а сама она носить название «Куда пропали звезды?». Однако в конечном итоге в качестве заглавной песни выбрали более «пронзительную» «Я наконец-то всем доволен». Аранжировки песен будут приближены к оригинальным, партии исполнят актеры театра.