Супруги, идущие пешком из Москвы во Владивосток, остановились в Казани

Путешествие супругов, идущих из Москвы во Владивосток, продолжается уже 41 день. Пара побывала в Казани и провела там выходные. Павел и Тамара прошлись по торговому центру, сделали анализ состава тела и запланировали следующую часть дороги. Об этом они сообщили в своём Telegram-канале (18+).