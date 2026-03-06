Супруги, идущие пешком из Москвы во Владивосток, остановились в Казани

Путешествие супругов, идущих из Москвы во Владивосток, продолжается уже 41 день. Пара побывала в Казани и провела там выходные. Павел и Тамара прошлись по торговому центру, сделали анализ состава тела и запланировали следующую часть дороги. Об этом они сообщили в своём Telegram-канале (18+).
Как рассказал Павел, в выходные пара обычно никуда не спешит, поэтому в Казани они решили постараться выспаться и дать организму восстановиться. А еще у супруги появилось желание «почувствовать обычную жизнь».
«Ближе к обеду решили прогуляться до Меги (местного торгового центра). Тома прошлась по магазинам, правда, не знаю, зачем. Наверное, просто захотела почувствовать обычную жизнь, когда не считала шаги и километры. А раньше в таких прогулках ТЦ измеряла количеством пройденных магазинов», — рассказал Павел в новом видеоролике пары.
В торговом центре пара также нашла фитнес-клуб. Там они решили зафиксировать текущие показатели здоровья. Оставшуюся часть дня супруги провели дома, решая бытовые задачи: под конец дня пара устроила большую стирку. По словам путешественников, после потепления их куртки заметно пострадали. Несмотря на выходной, супругам удалось решить много важных дел для дальнейшего пути.
«Планирование — это тоже часть дороги. Каждый шаг в подготовке к следующему отрезку маршрута — это маленькая победа. Ведь большое расстояние проходит не только ногами, но и решениями, которые принимаешь на пути», — отметил путешественник.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что на прошлой точке путешествия, в Чебоксарах супругам пришлось обратиться в травмпункт. За 40 дней пути они преодолели 810,45 километра, и ощутили серьезные проблемы с ногами.