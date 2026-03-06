Экипаж танка лейтенанта Кочетова уничтожил опорники и живую силу ВСУ

Российские военные ликвидировали два опорных пункта и более десятка солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс экипаж танка под командованием лейтенанта Николая Кочетова. Военнослужащие РФ выполняли боевую задачу по огневому поражению противника.
«Прибыв в назначенный район и заняв подготовленную огневую позицию, лейтенант Кочетов быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня танка. Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что действия лейтенанта Кочетова позволили нанести урон и ослабить оборону украинских войск.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Владиславе Градусове. Начальник аппаратной связи младший сержант Градусов устранил неисправность после обстрела. В Минобороны РФ рассказали, что в результате артобстрела со стороны украинских войск произошёл обрыв связи между командованием подразделений.
«Прибыв на место предполагаемого разрыва, Градусов подвергся атаке ударных беспилотников ВСУ. Не теряя самообладания, он уничтожил три FPV-дрона противника, после чего продолжил выполнение задачи, оперативно обнаружил и восстановил место обрыва связи», — заявили в ведомстве.
