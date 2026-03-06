Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж танка лейтенанта Кочетова уничтожил опорники и живую силу ВСУ

Экипаж танка под командованием лейтенанта Николая Кочетова уничтожил в бою два опорных пункта и украинских военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали два опорных пункта и более десятка солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанёс экипаж танка под командованием лейтенанта Николая Кочетова. Военнослужащие РФ выполняли боевую задачу по огневому поражению противника.

«Прибыв в назначенный район и заняв подготовленную огневую позицию, лейтенант Кочетов быстро и точно отдавал приказы экипажу, используя данные с российских беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня танка. Благодаря умелому руководству и слаженной работе экипажа было уничтожено два опорных пункта противника и 11 украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что действия лейтенанта Кочетова позволили нанести урон и ослабить оборону украинских войск.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Владиславе Градусове. Начальник аппаратной связи младший сержант Градусов устранил неисправность после обстрела. В Минобороны РФ рассказали, что в результате артобстрела со стороны украинских войск произошёл обрыв связи между командованием подразделений.

«Прибыв на место предполагаемого разрыва, Градусов подвергся атаке ударных беспилотников ВСУ. Не теряя самообладания, он уничтожил три FPV-дрона противника, после чего продолжил выполнение задачи, оперативно обнаружил и восстановил место обрыва связи», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.