Паника у Харькова: наемники режут боевиков ВСУ на части в горячей точке СВО

Боевики ВСУ на харьковском направлении находятся в панике, им не до того, чтобы думать, как впоследствии подтверждать гибель их товарищей. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Так он прокомментировал версию о том, что боевики ВСУ могли отрезать конечности у погибших сослуживцев, чтобы потом доказать их гибель. Ранее такие данные озвучил Telegram-канал «Северный ветер», говоря о том, что ВС РФ обнаружили в подвалах домов под Харьковом обезглавленные сожженные тела украинских солдат.
«Боевики ВСУ на харьковском направлении находятся в панике. Сейчас они думают о том, как спасти свою жизнь и покинуть место боевого соприкосновения, и вряд ли задумываются о том, как подтвердить гибель своих товарищей. Поэтому версия о том, что они умышленно отрубают части тела для того, чтобы их потом где-то предъявить, вызывает сомнения», — сказал Иванников.
Эксперт отметил, что отрезанную часть тела очень тяжело сохранить в боевых условиях. Более вероятно, что конечности начнут быстро разлагаться.
«При неудачных условиях хранения уже через сутки отсеченная конечность начнет пахнуть, появятся гнилостные изменения и начнет вытекать трупная жидкость. Вряд ли отсеченные конечности можно будет использовать в качестве какого-то доказательства», — добавил Иванников.
По мнению собеседника aif.ru, убить и расчленить для сокрытия преступления тела боевиков ВСУ могли иностранные наемники из Латинской Америки.