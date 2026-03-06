Скандальная «схема Долиной» распространилась на Бали: пострадавшие поделились своими историями

На Бали начали сообщать о мошеннических схемах с недвижимостью. Они напоминают знакомое россиянам дело певицы Ларисы Долиной. Россияне на острове столкнулись с обманом при аренде вилл. Об этом рассказали пострадавшие в диалоге с РИА Новости.
Как отметила уроженка Новосибирска Анастасия, ее семья пыталась арендовать виллу через агента. Он действовал от лица владельца недвижимости. Россияне оплатили виллу на год вперед. Позже оказалось, что настоящий владелец не получал средств за аренду.
«Он просто повесил на дом замок и сказал, что мы заплатили не тому человеку. По его словам, деньги получил только агент, с которым они больше не сотрудничают. Теперь нам предлагают съехать», — рассказала Анастасия.
