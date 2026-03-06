Ричмонд
Режим ЧС ввели в Костанайской области

Чрезвычайную ситуацию местного масштаба объявили в селах Степное и Тохтарово Житикаринского района Костанайской области, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, ссылаясь на районный акимат, причиной объявления режима ЧС стала изношенность водопроводных сетей. Данный статус необходим для максимально быстрого выделения бюджетных средств и начала ремонтных работ.

На текущий момент ситуация в населенных пунктах остается непростой: подача воды осуществляется строго по графику, а ее качественные показатели зачастую не соответствуют нормам. Сельчанам настоятельно рекомендуют употреблять воду только после обязательного кипячения или фильтрации.

Власти подчеркивают, что объявление ЧС является «стандартной процедурой», направленной на устранение инфраструктурных проблем, а не на борьбу с непосредственной угрозой жизни граждан. Режим ЧС позволит сократить сроки тендерных процедур и приступить к масштабной модернизации.

В ближайших планах акимата — строительство новой водонапорной башни, установка современных насосных станций и возведение комплекса водопроводных сооружений. Все это необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию с водоснабжением в районе и обеспечить жителей качественной питьевой водой в круглосуточном режиме.