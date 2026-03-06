Режим ЧС ввели в Костанайской области

В ближайших планах акимата — строительство новой водонапорной башни, установка современных насосных станций и возведение комплекса водопроводных сооружений. Все это необходимо для того, чтобы стабилизировать ситуацию с водоснабжением в районе и обеспечить жителей качественной питьевой водой в круглосуточном режиме.