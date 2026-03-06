В Омске утвердили график субботников и месячников чистоты на 2026 год

На сайте мэрии Омска опубликован проект постановления, в котором определены даты проведения субботников и месячников чистоты в 2026 году. Весенний месячник чистоты начнется 6 апреля и продлится до 3 мая. Общегородской субботник запланирован на 18 апреля.
Осенью уборка города пройдет с 7 сентября по 4 октября, а субботник состоится 26 сентября. В рамках мероприятий планируется не только традиционная уборка общественных территорий и дворов многоквартирных домов, но и озеленение города, включая высадку деревьев и кустарников.
В проекте постановления указано, что департаментам образования, молодежной политики, культуры и других муниципальных учреждений необходимо до 3 апреля 2026 года сформировать перечень объектов, нуждающихся в озеленении, и организовать мероприятия по посадке деревьев и кустарников. Также особое внимание уделено утилизации отходов — администрации округов обязаны обеспечить сбор и вывоз мусора на объекты временного хранения или сортировки.