В Омске утвердили график субботников и месячников чистоты на 2026 год

В проекте постановления указано, что департаментам образования, молодежной политики, культуры и других муниципальных учреждений необходимо до 3 апреля 2026 года сформировать перечень объектов, нуждающихся в озеленении, и организовать мероприятия по посадке деревьев и кустарников. Также особое внимание уделено утилизации отходов — администрации округов обязаны обеспечить сбор и вывоз мусора на объекты временного хранения или сортировки.