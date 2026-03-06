Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определён регион России, где проживает больше всего пенсионеров

В Москве пенсионеров больше, чем в любом другом регионе страны. Большинство из них не работает, хотя значительная часть остаётся трудоспособной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Соцфонд РФ.

Источник: Life.ru

На 1 января 2026 года в столице зарегистрировано 3 017 163 пенсионера, среди них 491 500 продолжают работать, остальные 2 525 663 лишь получают пенсии. В Московской области количество пожилых жителей превышает 1,9 миллиона человек.

Краснодарский край занимает третью позицию с 1 580 113 пенсионерами, четвёртое место занял Санкт-Петербург с 1 433 862 пенсионерами, а пятое — Свердловская область, где их 1 248 950 человек. В целом по России число пенсионеров превысило 40,5 миллиона.

Ранее Life.ru писал, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Это на 1,2 процентного пункта выше уровня инфляции за предыдущий год. Право на социальную пенсию имеют граждане, постоянно проживающие в России. К ним относятся инвалиды I, II и III группы, включая инвалидов с детства, дети-инвалиды, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.