Определён регион России, где проживает больше всего пенсионеров

Ранее Life.ru писал, что с 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8%. Это на 1,2 процентного пункта выше уровня инфляции за предыдущий год. Право на социальную пенсию имеют граждане, постоянно проживающие в России. К ним относятся инвалиды I, II и III группы, включая инвалидов с детства, дети-инвалиды, а также дети, потерявшие одного или обоих родителей.