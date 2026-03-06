В Минобороны рассказали о конкурсе «Макияж под камуфляж»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проверили свое профессиональное мастерство в ходе конкурса «Макияж под камуфляж», сообщили в Минобороны РФ.
«В преддверии Международного женского дня на базе межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) Ракетных войск стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих “Макияж под камуфляж”, — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны РФ, соревнования прошли между двумя сборными — военнослужащих МРУЦ и представительниц соединений и воинских частей РВСН.
Этапы конкурса включали лыжный биатлон в полной экипировке, нормативы по военно-медицинской подготовке, сборку и разборку автомата Калашникова, скоростную радиотелеграфию (прием и передача сообщений азбукой Морзе).
«По итогам всех испытаний первое общекомандное место заняла сборная межвидового регионального учебного центра РВСН. В индивидуальных зачетах также были определены лучшие: среди радистов отличилась ефрейтор Татьяна Гречанова, а самой меткой в стрельбе стала старшина Ксения Плешка», — рассказали в ведомстве.