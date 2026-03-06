В Минобороны рассказали о конкурсе «Макияж под камуфляж»

«По итогам всех испытаний первое общекомандное место заняла сборная межвидового регионального учебного центра РВСН. В индивидуальных зачетах также были определены лучшие: среди радистов отличилась ефрейтор Татьяна Гречанова, а самой меткой в стрельбе стала старшина Ксения Плешка», — рассказали в ведомстве.