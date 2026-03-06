В Приморье ограничат посещение нацпарка «Зов тигра»

«В соответствии с постановлением правительства Приморского края от 24 февраля 2026 года № 153-пп “О начале пожароопасного сезона на территории Приморского края в 2026 году” и повышения класса пожарной опасности, во избежание возникновения лесных пожаров на территории национального парка “Зов тигра” приказываю: запретить посещение туристами территории национального парка “Зов тигра” в Лазовском МО и Ольгинском МО с 10.03.2026 г., в Чугуевском МО — с 20.03.2026 г», — говорится в сообщении.