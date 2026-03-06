В Приморье ограничат посещение нацпарка «Зов тигра»

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Посещение туристами национального парка «Зов тигра» в Приморском крае ограничат с 10 марта в Лазовском и Ольгинском муниципальных округах, с 20 марта — в Чугуевском муниципальном округе в связи с началом пожароопасного сезона на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«В соответствии с постановлением правительства Приморского края от 24 февраля 2026 года № 153-пп “О начале пожароопасного сезона на территории Приморского края в 2026 году” и повышения класса пожарной опасности, во избежание возникновения лесных пожаров на территории национального парка “Зов тигра” приказываю: запретить посещение туристами территории национального парка “Зов тигра” в Лазовском МО и Ольгинском МО с 10.03.2026 г., в Чугуевском МО — с 20.03.2026 г», — говорится в сообщении.
Посещать парк туристы смогут только в составе организованных групп в сопровождении сотрудников учреждения.
С 1 марта 2026 года пожароопасный сезон официально был установлен на территории Уссурийского городского округа, а также Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов.
Как ранее сообщал ТАСС, в Минлесхозе Приморья рассчитывают, что регион спокойно пройдет текущий пожароопасный сезон, но отмечают риски из-за накопления в лесах горючих материалов. Последний пик активности природных пожаров пришелся на 2022 год, когда в крае выгорела территория 61,3 тыс. га.