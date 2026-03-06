Из Иркутска и Читы с 6 марта запустили беспересадочные вагоны до Маньчжурии

С 6 и 7 марта 2026 года жители Иркутска и Читы могут уехать в китайскую Маньчжурию без пересадок. Вагоны включат в состав поезда № 328/327 Иркутск — Забайкальск. На границе их прицепят к международному составу № 354/353 Забайкальск — Маньчжурия, который возобновит движение с 8 марта. Поезд будет курсировать дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Дорога от границы до Маньчжурии займет около 25 минут.