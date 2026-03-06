Из Иркутска и Читы с 6 марта запустили беспересадочные вагоны до Маньчжурии

С 6 и 7 марта 2026 года жители Иркутска и Читы могут уехать в китайскую Маньчжурию без пересадок. Вагоны включат в состав поезда № 328/327 Иркутск — Забайкальск. На границе их прицепят к международному составу № 354/353 Забайкальск — Маньчжурия, который возобновит движение с 8 марта. Поезд будет курсировать дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Дорога от границы до Маньчжурии займет около 25 минут.
Вагон № 18 Иркутск — Маньчжурия отправится по понедельникам и пятницам. Вагон № 20 Чита — Маньчжурия — по вторникам и субботам. Билеты можно купить за 60 суток до отправления.
Напомним, пассажирское сообщение через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия приостановили в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что тело 12-летней школьницы с 48 ножевыми ранениями нашли у заброшенного туалета. 17-летний убийца пытался оспорить приговор, что решил суд.