Эксперт Мещерин: паводок на Урале в Оренбуржье не повторит сценарий 2024 года

Ледоход на реке Урал у Оренбурга может начаться в период с 3 по 10 апреля 2026 года, что на несколько дней раньше средних многолетних значений. Ранее ТАСС сообщал, что ледоход на реке Урал в Орске был зафиксирован в конце февраля после того как расположенное выше по течению Ириклинское водохранилище с 15 февраля увеличило сброс с 90 до 139 кубических метров в секунду.