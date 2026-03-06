Эксперт Мещерин: паводок на Урале в Оренбуржье не повторит сценарий 2024 года

ОРЕНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Прогнозируемый уровень подъема воды в бассейне реки Урал в Оренбургской области будет в пределах средних многолетних значений или даже чуть ниже, что исключает повторение сценария 2024 года. Об этом ТАСС сообщил начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Мещерин.
«Уровня 2024 года 100% не будет ни в Орске, ни в Оренбурге. [Паводок ожидается] в пределах прошлого года, может чуть выше», — сказал он.
Согласно долгосрочному прогнозу, как уточнил Мещерин, температура воздуха в марте в Оренбургской области ожидается в пределах нормы. Только конец марта и начало апреля могут быть несколько теплее нормы. По сравнению с 2025 годом, когда паводок начался примерно на 20 дней раньше обычного, этот период покажется холоднее.
Уровни воды в реках бассейна Урала в Оренбурге и восточных районах области ожидаются в пределах и ниже средних многолетних значений. Одна из причин — малые запасы снега на востоке региона. Отдельно Мещерин выделил приток Урала второго порядка реку Салмыш. Она протекает в трех центральных районах Оренбуржья, и там уровни могут достигать неблагоприятных отметок.
Ледоход на реке Урал у Оренбурга может начаться в период с 3 по 10 апреля 2026 года, что на несколько дней раньше средних многолетних значений. Ранее ТАСС сообщал, что ледоход на реке Урал в Орске был зафиксирован в конце февраля после того как расположенное выше по течению Ириклинское водохранилище с 15 февраля увеличило сброс с 90 до 139 кубических метров в секунду.
Весенний паводок в Оренбургской области в 2024 году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По состоянию на 18:00 мск 13 апреля 2025 года река Урал у Оренбурга поднялась до 11 м 87 см, вода находилась на таком уровне на протяжении десяти часов, опасная отметка была превышена на 257 см.