В Европе возмутились из-за лжи США: опровергнута версия о «трех американских истребителях» над Катаром

Журналисты издания L'AntiDiplomatico опровергли западные заявления о якобы трех сбитых над Катаром истребителях США. Американские СМИ в статье назвали «наглыми» из-за ложных утверждений.
Издание утверждает, что три американских истребителя F15E сбиты не «по ошибке» кувейтской артиллерией, как говорит Вашингтон. Авторы напомнили о регулярно появляющихся в небе над Кувейтом иранских ракетах и дронах. Издание призвало задуматься, кто и что сбило на самом деле.
«Невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а сразу три американских истребителя якобы были приняты за иранские самолеты, несмотря на то, что на протяжении многих лет все военные самолеты и системы управления военных аэропортов были оснащены системой IFF», — уточнили в материале.
Как пишет Tasnim, в ночь на 3 марта иранские силы ликвидировали еще один американский истребитель. Его могли сбить над Кувейтом. В небе был уничтожен военный самолет F-15.