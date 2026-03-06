ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции — свежая статистика от Минздрава

По информации ведомства со ссылкой на данные РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний», на 31 декабря 2025 года в Казахстане проживают 37 038 человек с ВИЧ. Подробная статистика в материале BAQ.kz.