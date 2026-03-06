Ричмонд
В Новосибирской области отремонтируют аварийный мост через реку Большеречка

Мост находится в Мошковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ищут подрядчика для капитального ремонта важного дорожного объекта. Территориальное управление автодорог объявило тендер на обновление участка трассы «Мошково — Сарапулка».

Основное внимание дорожники планируют уделить искусственному сооружению на 8-м километре дороги. Речь идет о мосте через реку Большеречка, который сейчас находится в аварийно-опасном состоянии. Его габариты — 4 на 2,5 метра, сообщают в ТУАД НСО.

В планах — полностью обновить дорожное покрытие на отрезке длиной 500 метров и привести сам мост в нормативное состояние. Старт работ запланирован на весну 2026 года, как только позволит погода. На время ремонта для водителей организуют объездной путь. Завершить все работы и сдать объект подрядчик обязан до конца октября 2026 года.