В Новосибирской области отремонтируют аварийный мост через реку Большеречка

В Новосибирской области ищут подрядчика для капитального ремонта важного дорожного объекта. Территориальное управление автодорог объявило тендер на обновление участка трассы «Мошково — Сарапулка».
Основное внимание дорожники планируют уделить искусственному сооружению на 8-м километре дороги. Речь идет о мосте через реку Большеречка, который сейчас находится в аварийно-опасном состоянии. Его габариты — 4 на 2,5 метра, сообщают в ТУАД НСО.
В планах — полностью обновить дорожное покрытие на отрезке длиной 500 метров и привести сам мост в нормативное состояние. Старт работ запланирован на весну 2026 года, как только позволит погода. На время ремонта для водителей организуют объездной путь. Завершить все работы и сдать объект подрядчик обязан до конца октября 2026 года.