В Новосибирской области отремонтируют аварийный мост через реку Большеречка

В планах — полностью обновить дорожное покрытие на отрезке длиной 500 метров и привести сам мост в нормативное состояние. Старт работ запланирован на весну 2026 года, как только позволит погода. На время ремонта для водителей организуют объездной путь. Завершить все работы и сдать объект подрядчик обязан до конца октября 2026 года.