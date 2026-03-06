Сотрудники ЦОНа массово не вышли на работу в Актау в знак протеста

«Руководство филиала прибыло на место и провело разъяснительную работу с сотрудниками. Около 10:45 работники вернулись на свои места, и обслуживание граждан было полностью возобновлено. В настоящее время отдел функционирует в штатном режиме», — отметил директор филиала НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» по Мангистауской области Айбек Музбаев.