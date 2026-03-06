Сотрудники ЦОНа массово не вышли на работу в Актау в знак протеста

Вчера пришедших за услугами горожан никто не встретил. В 9:40 на рабочем месте не было ни одного работника. Сначала никто не понял, что происходит.
Затем в соцсетях появилось видеообращение специалистов ЦОНа. Сотрудники заявили, что считают увольнение руководителя одного из отделов несправедливым. Его якобы отстранили от должности после жалобы одного из клиентов.
В администрации филиала подтвердили, что специалисты действительно отказались работать. Однако с ними провели беседу, и те вернулись к своим обязанностям.
«Руководство филиала прибыло на место и провело разъяснительную работу с сотрудниками. Около 10:45 работники вернулись на свои места, и обслуживание граждан было полностью возобновлено. В настоящее время отдел функционирует в штатном режиме», — отметил директор филиала НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”» по Мангистауской области Айбек Музбаев.
Был ли восстановлен начальник, не уточняется.