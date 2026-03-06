«Ходим в куртке и шапке»: жители нескольких домов в Алматы остались без отопления и горячей воды

Без тепла остались сразу 80 жильцов двух двухэтажек. «Ну вот, дома холодно. Ходим в куртке, в шапке. Занавеску повесили, чтобы в одной комнате было тепло. И вот плитку тоже поставили. Включаем плитку из-за того, что холодно, перебои со светом. Готовим тоже здесь, чтобы прогрелось», — заявила жительница Алматы Тогжан Таскынбек.
Сообщается, что дома отапливает местная котельная — она работает на газе, который отключили из-за больших долгов. Хотя люди уверяют, что исправно платили управляющему домами. Причем, по их словам, даже по завышенным тарифам.
«У нас проблема такая, что мы на протяжении года не получаем нормальных квитанций. Мы хотим оплачивать как бы по квитанциям, но официально. Мы оплачиваем просто на карту Азизу. И всё. Как бы вот тарифы, которые заоблачные. Такие даже вообще не начисляются. Мы хотим до него достучаться, а он нам молчок. Он читает сообщения в чате — и молчок», — рассказала Елена Смышляева.
Управляющий вышел на связь. По его словам, газа нет из-за того, что 40% жильцов попросту не оплачивают коммунальные услуги. «Отопление у нас газовое. Мы были отключены из-за задолженности. За эту задолженность мы получили предупреждение. Предупредили группу через активных ее пользователей в чате, чтобы они попытались собрать ту сумму, которую нам нужно погасить за задолженность. Эта сумма была проигнорирована и не оплачена, потому что многие задолжники просто подумали, что это им не нужно оплачивать. И все какие-то бытовые расходы будут ложиться на других людей», — прокомментировал он ситуацию.
Тем временем в газовой службе рассказали, что управляющий долгое время оплачивал поставку голубого топлива в котельную. Но в этом месяце внезапно деньги не поступили. А уведомления о задолженности были проигнорированы. «Вообще не было оплат. То есть даже частичной оплаты не было. На портал Налогового комитета выставленная электронная счет-фактура была 9 февраля 2026 года. То есть в течение пяти рабочих дней ИП должно было оплатить вот данную сумму, 382 тыс., которые ему были выставлены. То есть это было направлено в письменном виде. И только после этого истечения срока уведомления о задолженности нами была прекращена подача газа», — сообщила замначальника управления по Северному округу ТОО «АРЦ “Алматыгаз”» Рушангуль Каримова.
Жильцы намерены обратиться в суд.