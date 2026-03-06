«Ходим в куртке и шапке»: жители нескольких домов в Алматы остались без отопления и горячей воды

Тем временем в газовой службе рассказали, что управляющий долгое время оплачивал поставку голубого топлива в котельную. Но в этом месяце внезапно деньги не поступили. А уведомления о задолженности были проигнорированы. «Вообще не было оплат. То есть даже частичной оплаты не было. На портал Налогового комитета выставленная электронная счет-фактура была 9 февраля 2026 года. То есть в течение пяти рабочих дней ИП должно было оплатить вот данную сумму, 382 тыс., которые ему были выставлены. То есть это было направлено в письменном виде. И только после этого истечения срока уведомления о задолженности нами была прекращена подача газа», — сообщила замначальника управления по Северному округу ТОО «АРЦ “Алматыгаз”» Рушангуль Каримова.