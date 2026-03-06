Ричмонд
В новосибирском метро появились устройства для оплаты улыбкой

В новосибирской подземке продолжается внедрение современных технологий оплаты проезда. Очередные турникеты, оснащенные оборудованием для биометрической идентификации пассажиров, были замечены на станции метро «Октябрьская». Фотографией с новыми устройствами поделился читатель Сиб.фм Виталий.

Источник: Сиб.фм

Напомним, что в метрополитене Новосибирска официально запустили в эксплуатацию новейшие терминалы, позволяющие оплачивать проезд с помощью улыбки, 1 ноября прошлого года. Тогда же сообщалось о планах оснастить таким оборудованием все турникеты без исключения. Новая система призвана сделать проход пассажиров быстрее и удобнее.

Стоит напомнить, что биометрия — не единственный современный способ оплаты, доступный новосибирцам. Пассажиры по-прежнему могут воспользоваться банковскими картами, смартфонами с функцией с NFC, а также традиционными электронными проездными билетами.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что число оплат по биометрии в новосибирском метро в феврале этого года заметно выросло.