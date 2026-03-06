В новосибирском метро появились устройства для оплаты улыбкой

Напомним, что в метрополитене Новосибирска официально запустили в эксплуатацию новейшие терминалы, позволяющие оплачивать проезд с помощью улыбки, 1 ноября прошлого года. Тогда же сообщалось о планах оснастить таким оборудованием все турникеты без исключения. Новая система призвана сделать проход пассажиров быстрее и удобнее.