Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал, какие вирусы угрожают россиянам этой весной

Весна не отменяет угрозу вирусных заболеваний. С какими вирусами могут столкнуться россияне, рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Источник: Аргументы и факты

Наступление календарной весны не отменяет угрозу гриппа и ОРЗ, отметил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ продолжается, поэтому надо соблюдать простые, но очень важные рекомендации. Одеваться по сезону, если поднимается температура, то не геройствовать, а вызвать врача и не заражать никого. Такое положение будет продолжаться примерно до второй декады апреля», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что продолжают фиксироваться случаи короновируса.

«Надо помнить, что covid будет и весной, и летом. О нём тоже не стоит забывать. Если появилось недомогание с температурой, то стоит приобрести тест и проверить. Если реакция положительная, то впадать в транс не нужно, а нужно обязательно сходить в поликлинику, чтобы врач определил тактику лечения», — добавил эпидемиолог.

Ранее в беседе с aif.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил опасность заражения россиян смертельной марбургской геморрагической лихорадкой.