Онищенко рассказал, какие вирусы угрожают россиянам этой весной

«Надо помнить, что covid будет и весной, и летом. О нём тоже не стоит забывать. Если появилось недомогание с температурой, то стоит приобрести тест и проверить. Если реакция положительная, то впадать в транс не нужно, а нужно обязательно сходить в поликлинику, чтобы врач определил тактику лечения», — добавил эпидемиолог.