Онищенко рассказал, какие вирусы угрожают россиянам этой весной

Наступление календарной весны не отменяет угрозу гриппа и ОРЗ, отметил в беседе с aif.ru эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Сезон заболеваемости гриппом и ОРЗ продолжается, поэтому надо соблюдать простые, но очень важные рекомендации. Одеваться по сезону, если поднимается температура, то не геройствовать, а вызвать врача и не заражать никого. Такое положение будет продолжаться примерно до второй декады апреля», — сказал он.
Эксперт обратил внимание на то, что продолжают фиксироваться случаи короновируса.
«Надо помнить, что covid будет и весной, и летом. О нём тоже не стоит забывать. Если появилось недомогание с температурой, то стоит приобрести тест и проверить. Если реакция положительная, то впадать в транс не нужно, а нужно обязательно сходить в поликлинику, чтобы врач определил тактику лечения», — добавил эпидемиолог.
