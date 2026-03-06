Ричмонд
В Москве на 8 марта прогнозируются плюсовая температура и осадки

По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра Марины Макаровой, прогноз на субботу и воскресенье одинаковый — облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, мокрый снег.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Плюсовая температура, солнце и небольшие осадки прогнозируются на праздничные выходные в Москве. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В пятницу облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедица. Температура ночью минус 3−5. Днем 0 — плюс 2. Прогноз на субботу и воскресенье одинаковый — облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, мокрый снег. Температура ночью минус 2−4. Днем плюс 3−5. Солнышко», — сказала Макарова.

В ночь на понедельник, по словам синоптика, минус 2−7, днем минус 2−3. Макарова добавила, что впечатление от погоды может испортить разве что ветер — его скорость будет достигать 15 м/с.