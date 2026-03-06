WSJ: Глава Минфина США обсудит с Китаем сокращение закупок российской нефти

По данным издания, Бессент также планирует убедить китайскую сторону отказаться от иранской нефти и взамен увеличить поставки нефти и газа из США. Кроме того, американский министр заинтересован в расширении экспорта самолетов Boeing и сои, а также в ослаблении экспортного контроля Китая в отношении редкоземельных металлов.