WSJ: Глава Минфина США обсудит с Китаем сокращение закупок российской нефти

Глава Минфина США Скотт Бессент намерен поднять на переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном вопрос о возможном сокращении Пекином закупок российской нефти. Об этом в четверг, 5 марта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Бессент также планирует убедить китайскую сторону отказаться от иранской нефти и взамен увеличить поставки нефти и газа из США. Кроме того, американский министр заинтересован в расширении экспорта самолетов Boeing и сои, а также в ослаблении экспортного контроля Китая в отношении редкоземельных металлов.

Как отмечает WSJ, на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом китайская сторона может поднять вопрос о независимости Тайваня. Визит Трампа в Китай запланирован на 31 марта — 2 апреля.

Кроме того, 2 марта стало известно, что Индия планирует увеличить закупки российской нефти.

20 февраля посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Нью-Дели принял окончательное решение закупать нефть у России, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
