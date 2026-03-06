Жительнице Новосибирска задолжали 200 тысяч рублей пенсии

Жительница Калининского района 2 года добивалась положенной пенсии. Она должна была получать выплату с 58 лет, а одобрили ее в 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Правоохранители провели проверку по обращению сельчанки. Установлено, что страховую пенсию должны были выплачивать с апреля 2024 года. Заявительнице к тому времени исполнилось 58 лет, а продолжительность ее страхового стажа составляла более 15 лет. Как отметили в сообщении, размер величины ее индивидуального пенсионного коэффициента составлял более 30 в соответствии требованиям закона «О страховых пенсиях».
Вместе с тем, в региональном социальном фонде не потрудились получить сведения от бывших работодателей женщины, которые подтвердили бы ее право на выплату. Более того, когда такая информация поступила, специалисты не посчитали нужным принять должные меры. Пенсию назначили лишь в феврале 2026 года, спустя почти 2 года с даты наступления права.
По итогу прокурорской проверки удалось восстановить права жительницы. Ей в полном объеме выплатили неполученные деньги — более 200 тысяч рублей.