Жительнице Новосибирска задолжали 200 тысяч рублей пенсии

Вместе с тем, в региональном социальном фонде не потрудились получить сведения от бывших работодателей женщины, которые подтвердили бы ее право на выплату. Более того, когда такая информация поступила, специалисты не посчитали нужным принять должные меры. Пенсию назначили лишь в феврале 2026 года, спустя почти 2 года с даты наступления права.