Эксперт Илюхин рассказал, какие подарки можно дарить учителю на 8 Марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Дарить учителю на 8 Марта такой дорогой подарок, как, к примеру, духи, — неуместно. Самым ценным подарком всегда буду успехи и знания учеников, такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
«Духи, конечно, это сильный перебор — это же как ребенок должен угадать с родителями, какие духи нравятся учителю, да и у меня сразу возникает вопрос: “А что взамен?” Верю в то, что для каждого учителя новые знания их учеников и есть лучший подарок» — сказал Илюхин.
Он отметил, что любой подарок должен быть сделан от всего сердца. Сейчас, например, некоторые классы собирают один букет учителю, а остальные собранные средства перечисляют в благотворительный фонд.
Специалист отметил, что, хотя подавляющее большинство школ объявляет о нежелательности сбора денег с родителей на подарки, родительские комитеты часто считают это практически обязательным действием.