Минтранс и ФАС обсуждают ограничение роста цен на такси

В России могут ограничить рост цен на такси в непогоду и ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В России власти обсуждают возможность установить фиксированный предел повышающего коэффициента при расчете тарифов на такси. Об этом сообщают «Известия».

В ряде регионов стоимость поездок резко увеличивается в периоды непогоды или чрезвычайных ситуаций. В Федеральной антимонопольной службе считают, что подобная ситуация требует дополнительного законодательного регулирования.

В свою очередь Минтранс заявил о готовности подключиться к обсуждению инициативы на площадке профильного комитета Госдумы.

Ранее KP.RU сообщал, что в России зафиксирован рост цен на такси. В декабре 2025 года средняя стоимость поездки за километр впервые превысила 50 рублей.

Наиболее дорогие услуги такси отмечены в трех регионах России: Ненецком автономном округе (170 рублей за км), Ямало-Ненецком автономном округе (154,7 рубля) и на Чукотке (125 рублей).