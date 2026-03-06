Депутат Говырин: надбавка гражданскому персоналу Минобороны вырастет

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минобороны подготовило проект приказа, который с 1 мая 2026 года увеличивает ежемесячную стимулирующую надбавку за интенсивность работы гражданскому персоналу воинских частей и организаций Вооруженных сил: размер выплаты предлагается поднять с 160% до 200% тарифной ставки, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Размер выплаты предлагается поднять с 160% до 200% тарифной ставки по IV группе, что в абсолютных цифрах дает 17 496 рублей. Для понимания масштаба изменений стоит вспомнить, как эта надбавка менялась за последние полтора года. До октября 2024 года она рассчитывалась как 100% тарифной ставки IV категории и составляла около 6 840 рублей. Приказ Минобороны от 30 сентября 2024 года реформировал систему оплаты труда гражданского персонала и пересчитал надбавку уже как 120% от тарифной ставки, доведя ее примерно до 7 890 рублей. Затем приказ от 8 декабря 2025 года зафиксировал уровень в 160% по IV группе. Теперь проект предлагает очередное повышение до 200%», — разъяснил он.
По сути, за неполные два года размер этой стимулирующей выплаты вырос более чем в два с половиной раза, делает вывод депутат. «Такая динамика объясняется несколькими причинами. Во-первых, рост МРОТ, который с 2026 года составляет 22 440 рублей, создает давление на минимальные уровни оплаты в бюджетном секторе. Если надбавки не подтягивать, совокупный заработок гражданского персонала рискует оказаться неконкурентоспособным», — отметил Говырин.
Кроме того, кадровая ситуация в воинских частях и организациях Минобороны требует дополнительных мотивационных инструментов. Гражданский персонал Вооруженных сил, а это документоведы, инженеры, бухгалтеры, водители, юридические консультанты, метрологи и другие специалисты работает в условиях повышенной нагрузки и специфических требований к допускам и режиму, указал депутат.
«Финансирование повышения планируется в пределах бюджетных средств, выделяемых Минобороны на оплату труда гражданского персонала, то есть дополнительных ассигнований проект не предполагает. Это означает перераспределение внутри существующего фонда оплаты труда. Для работников воинских частей, которые получают надбавку за интенсивность, прибавка будет ощутимой, особенно в регионах, где базовые тарифные ставки невысоки и стимулирующая часть занимает существенную долю в общем заработке», — полагает парламентарий.