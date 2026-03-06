Ричмонд
На замену теплосетей в Омске встали еще 8 улиц

В 2026 году тепловую инфраструктуру обновят для сотен домов Омска.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 6 марта 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест анонсировал улицы для замены теплосетей этим летом. В списке не менее 8 названий.

«АО “Тепловая компания” начала поиск специализированной подрядной организации для выполнения капитального ремонта тепловых сетей на ул. XX Партсъезда, Магистральной, Мельничной, Сибирской, Олега Кошевого, Пацаева, Семипалатинской, Севастопольской и других. Выделяем на это более 180 миллионов рублей», — заявил мэр Омска Сергей Шелест.

В программу входит полная замена коммуникаций с последущим восстановлением дорожного полотна. На период работ горячее водоснабжение планируют подавать по временным коммуникациям.

Отметим, реализация программы комплексной замены теплоносителей реализуется в Омске второй год. В прошлом сезоне разыгрывалось 11 лотов к сотням домам.

Коммуникации, в частности, перекладывали Советском административном округе, микрорайонах Степной (ЦАО), Звездный (КАО). Весной продолжится благоустройство на этих участках.