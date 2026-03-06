На замену теплосетей в Омске встали еще 8 улиц

«АО “Тепловая компания” начала поиск специализированной подрядной организации для выполнения капитального ремонта тепловых сетей на ул. XX Партсъезда, Магистральной, Мельничной, Сибирской, Олега Кошевого, Пацаева, Семипалатинской, Севастопольской и других. Выделяем на это более 180 миллионов рублей», — заявил мэр Омска Сергей Шелест.