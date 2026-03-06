Ричмонд
Взрывы прогремели рядом с домом Зеленского: главная новость СВО 6 марта

Военный эксперт Матвийчук рассказал, какие объекты атакуются в Кривом Роге. Город Зеленского трясет от взрывов.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru пристальное внимание российских сил к Кривому Рогу — родному городу главы киевского режима Владимира Зеленского. В населенном пункте каждую ночь гремят взрывы.

«В Кривом Роге очень много военно-промышленной инфраструктуры, которая задействована для обеспечения ВСУ оружием, вот по ней все время и наносятся удары», — обозначил Матвийчук.

Это производственные мощности, склады, где хранится оружие НАТО, и другие объекты.

Кроме того, добавил военный эксперт, Кривой Рог является припортовым городом, и там развито железнодорожное сообщение, которое киевский режим активно использует в военных целях. Крупный транспортный узел Днепропетровской области атакуется российской армией, чтобы замедлить снабжение украинской армии. Релейные станции, пути-перегоны и системы передачи электроэнергии играют одну из ключевых ролей в поставках для ВСУ.

Также атакам ВС РФ в Кривом Роге подвергаются фортификационные сооружения, задействованные в противовоздушной обороне и защите различных объектов ВПК.

Не исключил Матвийчук, что удары точечно наносятся по местам, откуда ВСУ запускает БПЛА на российские города.

«С территории Кривого Рога атаки ведутся по югу России. В частности, противник может доставать беспилотниками и ракетами Ростов-на-Дону», — подытожил Матвийчук.

