Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки фруктов

Таможенники и Россельхознадзор уверены, что поставки продукции не будут нарушены, несмотря на конфликт в регионе.

Источник: Om1 Омск

На пресс-конференции в ТАСС представители Сибирского таможенного управления и Россельхознадзора рассказали, как текущая ситуация на Ближнем Востоке может отразиться на импорте товаров в Россию. В частности, речь шла о поставках из Ирана, которые включают цветы, фрукты и сухофрукты, овощи, орехи, а также молочную продукцию и рыбу, в том числе тунца и форель.

Заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов отметил, что поставки цветов в Россию вряд ли будут затронуты конфликтом в Иране, так как пик поставок пришёлся на февраль. Более того, основная доля поставок цветов поступает из Китая, и ситуация на Ближнем Востоке не окажет влияния на эти поставки.

Кроме того, Россия сама активно производит многие виды цветов, что позволяет стране обеспечивать внутренний рынок без зависимости от внешних поставок.

Что касается фруктов и овощей, поступающих из стран Персидского залива, Израиля и Ирана, то текущая ситуация не повлияла на их поставки. Последняя партия продукции из Ирана прибыла в Сибирь на прошлой неделе.

Заместитель начальника отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Кождан отметил, что если конфликт затянется, логистика поставок может измениться, и продукция будет поступать из других стран или регионов, что не приведёт к дефициту товаров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше