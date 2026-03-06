Омичам рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки фруктов

На пресс-конференции в ТАСС представители Сибирского таможенного управления и Россельхознадзора рассказали, как текущая ситуация на Ближнем Востоке может отразиться на импорте товаров в Россию. В частности, речь шла о поставках из Ирана, которые включают цветы, фрукты и сухофрукты, овощи, орехи, а также молочную продукцию и рыбу, в том числе тунца и форель.