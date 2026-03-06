Омичам рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки фруктов

На пресс-конференции в ТАСС представители Сибирского таможенного управления и Россельхознадзора рассказали, как текущая ситуация на Ближнем Востоке может отразиться на импорте товаров в Россию. В частности, речь шла о поставках из Ирана, которые включают цветы, фрукты и сухофрукты, овощи, орехи, а также молочную продукцию и рыбу, в том числе тунца и форель.
Заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов отметил, что поставки цветов в Россию вряд ли будут затронуты конфликтом в Иране, так как пик поставок пришёлся на февраль. Более того, основная доля поставок цветов поступает из Китая, и ситуация на Ближнем Востоке не окажет влияния на эти поставки.
Кроме того, Россия сама активно производит многие виды цветов, что позволяет стране обеспечивать внутренний рынок без зависимости от внешних поставок.
Что касается фруктов и овощей, поступающих из стран Персидского залива, Израиля и Ирана, то текущая ситуация не повлияла на их поставки. Последняя партия продукции из Ирана прибыла в Сибирь на прошлой неделе.
Заместитель начальника отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Кождан отметил, что если конфликт затянется, логистика поставок может измениться, и продукция будет поступать из других стран или регионов, что не приведёт к дефициту товаров.